Microsoft признала новые проблемы Windows

Microsoft заявила, что знает о проблемах с Windows, появившихся после обновления ОС. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на заявление компании.

Фото: Jim West / imageBROKER.com / Globallookpress.com Jim West / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Специалисты корпорации заметили, что Microsoft признает актуальные проблемы Windows и работает над их исправлением. В частности, в сообщении упоминается системный апдейт KB4571756, который стал доступен пользователям операционной системы 8 сентября. После установки обновления пользователи ОС стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и отсутствие поддержки Linux. Также некоторые обладатели лицензионных копий ОС заметили появившиеся неполадки в меню «Пуск».

В сообщении Microsoft говорится, что компания исправит проблемы в ближайших обновлениях. До появления патчей программисты корпорации рекомендовали пользователям удалить апдейт KB4571756 вручную через меню «История обновлений».

Также специалисты поддержки заявили, что пользователи Windows могут получить ошибку совместимости при установке актуальных обновлений. Это может быть связано с блокировкой локальных учетных записей брандмауэром Windows.