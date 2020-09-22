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Найдена планета с равным числу Пи годом 

Индикатор и ещё 2 49 минут назад
Найдена планета с равным числу Пи годом
Фото: Jennifer Chu/MIT News Office
Международный коллектив астрономов открыл «π-землю». Это планета размером с нашу, которая совершает оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня, а ее орбита напоминает математическую постоянную. Посвященная открытию работа опубликована в Astronomical Journal.
В 2017 году космический телескоп NASA Kepler в рамках второй исследовательской миссии несколько месяцев наблюдал часть неба, где расположен холодный карлик с названием EPIC 249631677. Авторы исследования обнаружили, что яркость звезды регулярно падала каждые 3,14 дня. Это могло свидетельствовать о существовании около нее планеты, которая частично закрывала звезду от телескопа. Для подтверждения астрономы проанализировали сигналы с телескопа и изучили разные различные потенциальные астрофизические сценарии их происхождения. В результате им удалось подтвердить, что спад яркости действительно был вызван прохождением планеты. После этого с помощью сети наземных телескопов SPECULOOS ученые внимательнее присмотрелись к этой солнечной системе и окончательно подтвердили существование планеты, получившей название K2-315b.
Радиус планеты составляет 95% от земного, то есть она примерно равна по размерам нашей. «π-земля» вращается вокруг холодной звезды, масса которой в пять раз меньше массы Солнца. Масса самой планеты еще не определена. Однако ученые уже предполагают, что она относится к каменистым. Тем не менее, планета скорее всего непригодна для жизни, так как находится слишком близко к своей звезде. Температура на ней может достигать 350 °C. Это идеальная температура для выпечки пирога, шутят авторы исследования. Однако одним из самых интересных открытий по этой планете оказалось ее вращение вокруг звезды. K2-315b движется по орбите со скоростью 81 километр в секунду, или около 291291 километров в час. В результате один оборот вокруг звезды она делает за 3,14 дня, что равно знаменитому математическому числу π. Из-за этого планета и получила свое прозвище Ученые также отмечают, что атмосферный состав «π-землю» может представлять интерес для исследования. Однако исследовать его можно будет только после запуска телескопа James Webb.
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Наука и техника , Наука , NASA
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