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Зафиксировано аномальное свечение вокруг кометы

Lenta.ru
2 часа назад
Ученые Юго-Западного исследовательского института в США получили изображения аномального ультрафиолетового сияния вокруг кометы 67P/C-G (Чурюмова-Герасименко), зафиксированного космическим зондом Rosetta. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astromomy.
Зафиксировано аномальное свечение вокруг кометы
Фото: ESA / Rosetta / NAVCAMESA / Rosetta / NAVCAM
По словам ученых, сияние, аналогичное земной авроре, образуется, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с пылью, окружающей ледяное ядро небесного тела. Изначально исследователи предполагали, что ультрафиолетовое свечение возникает из-за солнечных фотонов, сталкивающихся с газом, однако прибор IES (Ion and Electron Sensor) на борту космического аппарата зафиксировал электроны.
Когда электроны устремляются в космос от Солнца и приближаются к комете, они ускоряются и разрушают молекулы в окружающем комету облаке. Возникают атомы водорода и кислорода в возбужденном состоянии, которые переходят в основное состояние, теряя энергию в виде ультрафиолетового излучения. Подобный механизм происходит на Земле с тем отличием, что планета обладает магнитным полем, которого нет у 67P/C-G.
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