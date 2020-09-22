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В Японии запустили человекоподобного робота размером с дом 

Ferra.ru и ещё 3 54 минуты назад
В Японии запустили человекоподобного робота с дом
Фото: Ferra.ru
Японская компания Gundam Yokohama запустила человекоподобного робота размером с дом. Он может опускаться на одно колено и двигать руками.
Высота робота Gundam, вдохновлённого одноимённой аниме-франшизой, составляет 18 метров, а вес — примерно 25 тонн.
Gundam — это часть тематического парка развлечений, который планируют открыть в Японии. Сборку робота изначально хотели завершить в октябре, но из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось сдвинуть. Gundam будут управлять дистанционно. Для этого будет использоваться операционная система Robot Operating System. Пока робот готов лишь частично.
В аниме-вселенной Gundam события происходят в далёком будущем, где люди воюют друг с другом при помощи огромных человекоподобных роботов. Франшизе в 2019 году исполнилось 40 лет.
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Наука и техника , Япония
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