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Вирусолог назвал два фактора снижения летальности от коронавируса 

News.ru и ещё 1 5 минут назад
Смертность меньше: Что случилось с COVID-19
Фото: ТАСС
Эффективная работа врачей и ослабление самого вируса могли привести к тому, что снизилась смертность от инфекции. Такой вывод озвучил учёный-вирусолог Анатолий Альштейн.
Ранее ВОЗ объявила о рекордном приросте случаев заболевания инфекцией, показатель с 14 по 20 сентября увеличился на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Но при этом смертность снизилась на 10%.
Анатолий Альштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется небольшими темпами и принципиального значения не имеет. По мнению вирусолога, смертность от коронавируса и должна снижаться.

Здесь два фактора. Один — лечить стали более искусно. Кроме того, я придерживаюсь точки зрения, что постепенно происходит аттенуация — ослабление вируса, — цитирует вирусолога ФАН.

Если вирус действительно теряет силу, это приводит к уменьшению его агрессивности. И это именно тот путь, который приведёт к тому, что вирус будет взаимодействовать с человеком «более нежно», подытожил учёный.
В России за последние сутки выявлено 6215 случаев заболевания. Всего зарегистрированы 1 115 810 случаев заболеваемости коронавирусом. Умерли за сутки 160 пациентов, всего в России зарегистрировано 19 649 летальных исходов с начала пандемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с тем, что в России активно развивается первая волна коронавируса, вторая волна инфекции может прийти позже осени. Однако вслед за ними могут последовать ещё несколько вспышек болезни.
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Наука и техника , ВОЗ
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