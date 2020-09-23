Смертность меньше: Что случилось с COVID-19

Эффективная работа врачей и ослабление самого вируса могли привести к тому, что снизилась смертность от инфекции. Такой вывод озвучил учёный-вирусолог Анатолий Альштейн.

Ранее ВОЗ объявила о рекордном приросте случаев заболевания инфекцией, показатель с 14 по 20 сентября увеличился на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Но при этом смертность снизилась на 10%.

Анатолий Альштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется небольшими темпами и принципиального значения не имеет. По мнению вирусолога, смертность от коронавируса и должна снижаться.

Здесь два фактора. Один — лечить стали более искусно. Кроме того, я придерживаюсь точки зрения, что постепенно происходит аттенуация — ослабление вируса, — цитирует вирусолога ФАН.

Если вирус действительно теряет силу, это приводит к уменьшению его агрессивности. И это именно тот путь, который приведёт к тому, что вирус будет взаимодействовать с человеком «более нежно», подытожил учёный.

В России за последние сутки выявлено 6215 случаев заболевания. Всего зарегистрированы 1 115 810 случаев заболеваемости коронавирусом. Умерли за сутки 160 пациентов, всего в России зарегистрировано 19 649 летальных исходов с начала пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с тем, что в России активно развивается первая волна коронавируса, вторая волна инфекции может прийти позже осени. Однако вслед за ними могут последовать ещё несколько вспышек болезни.