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Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы 

Lenta.ru 44 минуты назад
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней гробницы
Фото: Globallookpress.com
Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы, возраст которой оценивается в две тысячи лет. Исследователи установили, что в найденном там бронзовом кувшине был спиртосодержащий лекарственный напиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Специалисты отметили, что смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления. Теперь ученые будут исследовать материалы, из которых изготовили снадобье, а также способ его приготовления.
Древнюю гробницу обнаружили во время реконструкции трущоб в городе Саньмэнься в мае 2020 года. По предварительным данным, она была возведена во времена конца династии Цинь (221-207 годы до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).
Ранее сообщалось, что ученые узнали состав смеси, которой покрывали гробницы в Древнем Египте. Выяснилось, что липкое покрытие было сделано из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и твердой сырой нефти. Другие составляющие невозможно определить из-за древности материала.
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