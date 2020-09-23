МКС спаслась от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил хьюстонский центр управления полётом.
Фото: NASA/РоскосмосNASA/Роскосмос
В ходе переговоров, трансляция которых ведётся НАСА, специалист центра управления полетом в Хьюстоне проинформировал астронавта Кристофера Кэссиди, что манёвр уклонения МКС от мусора прошёл успешно.
Ранее НАСА сообщило, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манёвр уклонения от неизвестного космического мусора. Отмечалось, что на время пролёта мусора экипаж укроется в пилотируемом корабле "Союз".