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МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

РИА Новостииещё 31
1 час назад
Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил хьюстонский центр управления полётом.
МКС спаслась от столкновения с космическим мусором
Фото: NASA/РоскосмосNASA/Роскосмос
В ходе переговоров, трансляция которых ведётся НАСА, специалист центра управления полетом в Хьюстоне проинформировал астронавта Кристофера Кэссиди, что манёвр уклонения МКС от мусора прошёл успешно.
Ранее НАСА сообщило, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манёвр уклонения от неизвестного космического мусора. Отмечалось, что на время пролёта мусора экипаж укроется в пилотируемом корабле "Союз".
Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
Наука и техника,Иван Вагнер,Кристофер Кэссиди,Анатолий Иванишин,NASA,
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