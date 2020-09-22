Коронавирус впервые нашли у мёртвой кошки 

Испанские учёные из Центра исследования животных Автономного университета Барселоны (UAB) обнаружили SARS-CoV-2 у кошки, которая принадлежала скончавшемуся от коронавирусной инфекции хозяину.

Согласно наиболее популярной гипотезе, происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2 связывают с дикими животными: инфекция передалась человеку от рукокрылых через промежуточного хозяина — скорее всего, панголина. В свою очередь, люди могут заражать SARS-CoV-2 других животных. До сих пор считалось, что домашние кошки, заразившиеся коронавирусом, переносят его относительно легко, однако в Испании зарегистрирован иной случай.

Местный житель, державший у себя двух кошек, скончался от коронавирусной инфекции, а двух его кошек забрали родственники. Спустя некоторое время новые хозяева обратили внимание на сильную одышку у одной из кошек возрастом четыре года. Обследование у ветеринара показало, что в крови животного крайне низкий уровень тромбоцитов, а лёгкие заметно воспалены. Дополнительный осмотр позволил диагностировать гипертрофическую кардиомиопатию.

При этом следов вируса иммунодефицита кошек или вируса лейкоза кошачьих в крови выявлено не было. Кошку оставили на ночь в клинике, а утром её состояние ухудшилось настолько, что врачам пришлось усыпить животное. Вскрытие показало, что у кошки был тяжёлый отёк легких, тромбоз мелких и средних легочных сосудов, фиброз левого желудочка и межжелудочковых стенок, а также ряд других изменений внутренних органов.

ПЦР-анализ мазков из носа выявил наличие у кошки коронавируса. Впрочем, испанские ветеринары отмечают, что SARS-CoV-2 всё-таки вряд ли стал непосредственной причиной смерти животного — ещё до заражения она страдала от хронических проблем с сердечно-сосудистой системой и коронавирус мог их обострить. Кстати, вторая кошка, скорее всего, тоже заразилась SARS-CoV-2, о чём говорят антитела в крови, но признаков болезни у неё не было.