США предупредили о падении спутника РФ на Землю

По информации американских военных, "Монитор-Э", который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, в 06:43 (мск) 22 сентября выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.

Спутник, имеющий стартовую массу в 750 килограммов, запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя "Рокот". Поскольку в процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011-м "Монитор-Э" прекратил работу.