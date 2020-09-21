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ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю

РИА Новостииещё 4
1 час назад
Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу над Индийским океаном.
США предупредили о падении спутника РФ на Землю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Это следует из данных ВВС США с сайта space-track.org, где в открытом режиме опубликованы сведения более чем о 46 тысячах объектов, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
По информации американских военных, "Монитор-Э", который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, в 06:43 (мск) 22 сентября выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.
Спутник, имеющий стартовую массу в 750 килограммов, запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя "Рокот". Поскольку в процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011-м "Монитор-Э" прекратил работу.
Наука и техника,Армия,Технологии,Оружие,Соединенные Штаты,
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