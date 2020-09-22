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США предупредили о падении российского спутника на Землю 

Lenta.ru и ещё 13 21 минуту назад
Неработающий российский спутник «Монитор-Э» войдет в атмосферу Земли 22 сентября. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информацию ВВС США.
Согласно приведенным американскими военными срокам, 22 сентября спутник войдет в атмосферу и упадет над Индийским океаном. Специалисты уточнили, что «Монитор-Э» выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы. Сейчас спутник находится на орбите на минимальной высоте 188 километров и максимальной — 196 километров. Вхождение в атмосферу произойдет в 6:43 по Москве.
Данные о движении спутника были раскрыты с помощью сайте space-track.org, где хранится информация о более чем 46 тысячах космических объектах.
Представитель «Роскомоса» в разговоре с РИА Новости оценил вероятность падения спутника на Землю как крайне невысокую. «Данный космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора», — заметили в пресс-службе госкорпорации. Собеседник уточнил, что «Монитор-Э» должен войти в плотные слои атмосферы в период с 3:18 по 10:26 по Москве.
В ноябре 2005 года — спустя три месяца после старта — российский спутник передал первые снимки на Землю после потери связи. Тогда представитель Центра имени Хруничева, где аппарат был собран, отчитался о восстановлении работоспособности спутника.
Спутник «Монитор-Э» (экспериментальный) был запущен с космодрома Плесецк 26 августа 2005 года. Модель имеет массу 750 килограммов, на спутнике установлены две камеры и оборудование для передачи данных на Землю. В процессе эксплуатации устройства возникли серьезные проблемы, с 2011 года «Монитор-Э» перестал эксплуатироваться.
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Наука и техника , Видео , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , РИА Новости , США
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