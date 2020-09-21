Реалити-шоу отправит победителя на МКС

Победитель будет определен голосованием, в котором примут участие зрители со всего мира. В качестве главного приза – полет на МКС на борту модуля SpaceX Dragon и 10 дней работы в составе экипажа космической станции с прямой трансляцией видео с орбиты в Интернете.

Впрочем, это не первая попытка создания космического реалити-шоу. Его предшественница в конце 90-х годов получила название «Пункт назначения – «Мир». Речь шла о советской космической станции «Мир», проработавшей на околоземной орбите с 1986 по 2001 год. Шоу тогда так и не состоялось, поскольку выработавшую ресурс станцию затопили 23 марта 2001 года.