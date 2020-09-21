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Реалити-шоу Space Hero отправит победителя на МКС

TechCult
1 час назад
Продюсерская студия Space Hero, претендующая на звание «первой космической медиа-компании», сообщила, что забронировала одно место в миссии SpaceX на МКС в 2023 году. В ее планах – отправить на МКС победителя реалити-шоу, в котором смогут принять участие все желающие независимо от страны проживания. Его участникам предстоит пройти через жесткое сито многочисленных конкурсов, продемонстрировав «физические, интеллектуальные и эмоциональные способности», которые необходимы для действующего члена экипажа МКС.
Реалити-шоу отправит победителя на МКС
Фото: TechCultTechCult
Победитель будет определен голосованием, в котором примут участие зрители со всего мира. В качестве главного приза – полет на МКС на борту модуля SpaceX Dragon и 10 дней работы в составе экипажа космической станции с прямой трансляцией видео с орбиты в Интернете.
Впрочем, это не первая попытка создания космического реалити-шоу. Его предшественница в конце 90-х годов получила название «Пункт назначения – «Мир». Речь шла о советской космической станции «Мир», проработавшей на околоземной орбите с 1986 по 2001 год. Шоу тогда так и не состоялось, поскольку выработавшую ресурс станцию затопили 23 марта 2001 года.
Наука и техника,Технологии,SpaceX,
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