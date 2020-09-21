Реалити-шоу отправит победителя на МКС

Продюсерская студия Space Hero, претендующая на звание «первой космической медиа-компании», сообщила, что забронировала одно место в миссии SpaceX
на МКС в 2023 году. В ее планах – отправить на МКС победителя реалити-шоу, в котором смогут принять участие все желающие независимо от страны проживания. Его участникам предстоит пройти через жесткое сито многочисленных конкурсов, продемонстрировав «физические, интеллектуальные и эмоциональные способности», которые необходимы для действующего члена экипажа МКС.