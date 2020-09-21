Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На спутнике Сатурна заметили свежий лед 

Мир24 и ещё 4 3 часа назад
На спутнике Сатурна заметили свежий лед
Фото: NASA
На спутнике Сатурна Энцеладе могут происходить процессы, о которых ученые пока не подозревают. Изучая объект в инфракрасном диапазоне, они обнаружили на его поверхности большие запасы льда. Более того, почти весь лед оказался свежим, что может указывать на глобальную. Внутреннюю активность, сообщает Science Alert.
Внешне Энцелад похож на огромный снежок, изрезанный трещинами и ущельями. Данные зонда Cassini показали, что из ущелий на южном полюсе вылетает соленый ледяной пар. Всего на спутнике насчитывается около 100 гейзеров.
Ученые связали их активность с приливными силами. Гравитация Сатурна растягивает и сжимает Энцелад, порождая внутренний нагрев и геотермальную активность, а также нарушая внешний ледяной покров.
Новые данные показали, что свежий лед появляется не только в местах уже известных разломов, но и на северном полюсе Энцелада. Ученые пришли к выводу, что там расположен некий источник, выбрасывающий наружу струи воды, которые впоследствии замерзают. Но что это за объект и какие силы пробуждают его активность, пока остается неустановленным.
Ученые полагают, что под ледяным покровом Энцелада находится океан, и это делает спутник потенциальным объектом для поисков жизни. Также внимание исследователей привлекает спутник Юпитера Европа.
Видео дня. Седокова стала жертвой близкого человека
Мир24: последние новости
Предков викингов вычислили по анализу ДНК Предков викингов вычислили по анализу ДНК Гинцбург: Серьезных побочных эффектов от COVID-вакцины нет, легкие «побочки» – норма Гинцбург: Серьезных побочных эффектов от COVID-вакцины нет, легкие «побочки» – норма В метеорите Оргей нашли микроорганизмы старше самой Земли В метеорите Оргей нашли микроорганизмы старше самой Земли
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Большая война: на Западе спланировали мир без России
Большая война: на Западе спланировали мир без России
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
01:19
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Политика
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
00:37
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
Общество
В Москве отреагировали на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
00:33
В Москве отреагировали на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение