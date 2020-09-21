На спутнике Сатурна заметили свежий лед 

На спутнике Сатурна Энцеладе могут происходить процессы, о которых ученые пока не подозревают. Изучая объект в инфракрасном диапазоне, они обнаружили на его поверхности большие запасы льда. Более того, почти весь лед оказался свежим, что может указывать на глобальную. Внутреннюю активность, сообщает Science Alert.

Внешне Энцелад похож на огромный снежок, изрезанный трещинами и ущельями. Данные зонда Cassini показали, что из ущелий на южном полюсе вылетает соленый ледяной пар. Всего на спутнике насчитывается около 100 гейзеров.

Ученые связали их активность с приливными силами. Гравитация Сатурна растягивает и сжимает Энцелад, порождая внутренний нагрев и геотермальную активность, а также нарушая внешний ледяной покров.

Новые данные показали, что свежий лед появляется не только в местах уже известных разломов, но и на северном полюсе Энцелада. Ученые пришли к выводу, что там расположен некий источник, выбрасывающий наружу струи воды, которые впоследствии замерзают. Но что это за объект и какие силы пробуждают его активность, пока остается неустановленным.

Ученые полагают, что под ледяным покровом Энцелада находится океан, и это делает спутник потенциальным объектом для поисков жизни. Также внимание исследователей привлекает спутник Юпитера Европа.