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Астрономы открыли «пи-планету» размером с Землю 

Популярная механика и ещё 1 6 часов назад
Астрономы открыли «пи-планету» размером с Землю
Фото: MIT
Исследователи обнаружили экзопланету, которая обращается вокруг своей родительской звезды за 3,14 дня. Кроме того, ее диаметр близок к земному.
Новую планету обнаружил телескоп «Кеплер». Она получила название K2-315b. Исследователи подсчитали, что K2-315b имеет радиус 0,95 земного, что делает ее одной из немногих экзопланет, похожих по размерам на нашу «колыбель». Экзопланета вращается вокруг холодной звезды с массов в пять раз меньше солнечной. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 3,14 дня со скоростью 81 километр в секунду. О своем открытии ученые сообщили в статье The Astronomical Journal.
Хотя массу планеты ученые еще не определили, они подозревают, что по этому параметру K2-315b также похожа на Землю. Но «пи-планета», скорее всего, не пригодна для жизни, так как ее орбита расположена слишком близко к звезде, из-за чего ее поверхность может разогреваться до 177°C.
Обнаружить новый объект удалось с помощью проекта SPECULOOS, который направлен на поиск экзопланет вокруг ультра-холодных звезд. Вращаясь на относительно небольшом удалении от звезды, такие планеты в некоторых случаях могут иметь условия, необходимые для формирования жизни.
И хотя K2-315b не представляет интереса в плане обитаемости, она интересна из-за забавного сходства ее астрономического года с математической постоянной, которую каждый человек знает со школы. Теперь исследователи хотят лучше разглядеть экзопланету с помощью будущего телескопа «Джеймс Уэбб» и узнать больше о составе ее атмосферы.
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