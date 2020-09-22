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Раскрыто название новых iPhone 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Раскрыто название новых iPhone
Фото: globallookpress.com
Базовый смартфон актуальной линейки Apple получит название iPhone 12 mini. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на сетевого инсайдера L0vetodream.
Блогер раскрыл названия девайсов линейки iPhone нового поколения в своем Twitter-аккаунте. По его версии, младшая модель флагманской серии получит название iPhone 12 mini, так как будет иметь самые компактные габариты и экран диагональю 5,4 дюймов. Сообщается, что старшая 6,7-дюймовая модель получит наименование iPhone 12 Pro Max, а два 6,1-дюймовых аппарата назовут iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Журналисты напомнили, что постфикс Pro в названиях iPhone появился с запуском линейки 2019 года. При этом обозначение mini использовалось не для смартфонов, а для других компактных девайсов — iPad mini, Mac mini и iPod mini. Все перечисленыне гаджеты имели относительно небольшие габариты и бюджетное позиционирование.
Ранее журналисты на основе цен на новые Apple Watch и iPad предположили, что стоимость смартфонов iPhone 12 в России увеличится. По мнению специалистов, американская компания адаптировалась под новый курс рубля. Презентация новой линейки iPhone 12 ожидается этой осенью.
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Наука и техника , Apple
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