Раскрыто название новых iPhone 

Базовый смартфон актуальной линейки Apple получит название iPhone 12 mini. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на сетевого инсайдера L0vetodream.

Блогер раскрыл названия девайсов линейки iPhone нового поколения в своем Twitter-аккаунте. По его версии, младшая модель флагманской серии получит название iPhone 12 mini, так как будет иметь самые компактные габариты и экран диагональю 5,4 дюймов. Сообщается, что старшая 6,7-дюймовая модель получит наименование iPhone 12 Pro Max, а два 6,1-дюймовых аппарата назовут iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Журналисты напомнили, что постфикс Pro в названиях iPhone появился с запуском линейки 2019 года. При этом обозначение mini использовалось не для смартфонов, а для других компактных девайсов — iPad mini, Mac mini и iPod mini. Все перечисленыне гаджеты имели относительно небольшие габариты и бюджетное позиционирование.

Ранее журналисты на основе цен на новые Apple Watch и iPad предположили, что стоимость смартфонов iPhone 12 в России увеличится. По мнению специалистов, американская компания адаптировалась под новый курс рубля. Презентация новой линейки iPhone 12 ожидается этой осенью.