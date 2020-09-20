Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса 

Сбежавшая из Гонконга вирусолог представила доклад, указывающий на искусственное происхождение коронавируса. Интервью с беглянкой опубликовало издание El Mundo (перевод в выполнении Иносми ).

Китайский вирусолог Янь Лимэн (Li-Meng Yan) заявила, что знает «правду о Covid-19».

Янь сбежала в США весной и уже несколько месяцев руководит группой китайских ученых-эмигрантов. 14 сентября она опубликовала доклад, который называется «Необычные характеристики генома SARS-CoV-2, указывающие на его разработку в лаборатории, а не на естественное развитие».

В докладе вирусолог пытается привести доказательства того, что в пандемии повинна тайная лаборатория Китая, где якобы разрабатывали вирус. Под текстом доклада подписались еще трое ученых. Кроме того, он получил поддержку американских чиновников и богатого эмигранта-китайца, скрывающегося от властей КНР.

Основной вывод состоит в том, что новый коронавирус, появившийся в Ухане, — это «результат лабораторных исследований, в ходе которых за основу брали коронавирус летучих мышей ZC45 и/или ZXC21».

Свою теорию Янь Лмэнь и коллеги основывают на «трех линиях доказательств». Согласно первой, «геномная последовательность SARS-CoV-2 похожа на последовательность коронавируса летучих мышей, открытого военными лабораториями Третьего военно-медицинского университета Чунцина и Института медицинских исследований Нанкина в Китае».

Второе доказательство состоит в том, что рецептор-связывающий мотив (RBM) вируса, компонент играющий ключевую роль при попадании вируса в клетки хозяина, «подозрительно похож на мотив SARS-CoV, вызвавшего эпидемию в 2003 году». «Согласно геномным доказательствам, RBM вируса подвергался генетическим изменениям», — говорится в докладе.

Последняя линия доказательств касается активации фурина в S-белке. Другие природные коронавирусы, относящиеся к этому классу не способны активировать фурин. Ученые считают, что это свойство было добавлено в геном SARS-CoV-2 искусственным путем.

«Мы приводим доказательства того, что такой коронавирус можно создать в лаборатории примерно за шесть месяцев», — подчеркивают ученые. Они пообещали, что вскоре опубликуют вторую часть доклада.