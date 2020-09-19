«Снова наши незнакомцы»: космонавт вновь заснял НЛО 

Группа летящих объектов замечена рядом с Международной космической станцией. Её сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. Он считает, что это спутники.
«И снова наши незнакомцы пролетели строем… И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах!» — написал космонавт в твиттере.
В августе Вагнер опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлел на видео группу из пяти светящихся неопознанных объектов. Он отправил эти видеоматериалы руководству Роскосмоса и учёным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что странные объекты, которые запечатлел российский космонавт Иван Вагнер, могут быть связаны со спутниками Илона Маска.