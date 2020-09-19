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«Снова наши незнакомцы»: космонавт вновь заснял НЛО 

Майк Габриелян 9 минут назад
«Снова наши незнакомцы»: космонавт вновь заснял НЛО
Фото: РИА Новости
Группа летящих объектов замечена рядом с Международной космической станцией. Её сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. Он считает, что это спутники.

«И снова наши незнакомцы пролетели строем… И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах!» — написал космонавт в твиттере.

В августе Вагнер опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлел на видео группу из пяти светящихся неопознанных объектов. Он отправил эти видеоматериалы руководству Роскосмоса и учёным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что странные объекты, которые запечатлел российский космонавт Иван Вагнер, могут быть связаны со спутниками Илона Маска.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Наука и техника , Иван Вагнер , Роскосмос
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