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Доктор Мясников предложил простой способ отсрочить смерть 

Вечерняя Москва и ещё 11 31 минуту назад
Доктор Мясников предложил простой способ отсрочить смерть
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал совет, как продлить жизнь и отсрочить собственную смерть.
По словам Мясникова, для этого достаточно меньше волноваться и жить в ожидании какого-то приятного события.
В пример доктор привел статистику Израиля, где накануне Пасхи снижается смертность у пожилых людей, так как «они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше». После Пасхи смертность, напротив, возрастает.
Аналогичное явление, по словам Мясникова, фиксируют в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю.

— Когда ты чего-то ждешь, то перестаешь бояться. Ты ждешь, значит, ты и живешь, — цитирует Мясникова «Экономика сегодня».

Ранее Александр Мясников перечислил продукты, улучшающие сон.
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Наука и техника , Общество , Александр Мясников , Израиль
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