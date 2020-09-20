Доктор Мясников предложил простой способ отсрочить смерть 

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Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал совет, как продлить жизнь и отсрочить собственную смерть.

По словам Мясникова, для этого достаточно меньше волноваться и жить в ожидании какого-то приятного события.

В пример доктор привел статистику Израиля , где накануне Пасхи снижается смертность у пожилых людей, так как «они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше». После Пасхи смертность, напротив, возрастает.

Аналогичное явление, по словам Мясникова, фиксируют в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю.

— Когда ты чего-то ждешь, то перестаешь бояться. Ты ждешь, значит, ты и живешь, — цитирует Мясникова «Экономика сегодня».

Ранее Александр Мясников перечислил продукты, улучшающие сон.