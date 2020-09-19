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Космонавт объяснил природу неопознанных объектов, снятых на видео с МКС 

Российская Газета 13 минут назад
Работающий на МКС космонавт Иван Вагнер вновь снял на видео пролетающие строем над Землей "неопознанные" объекты. Первое подобное видео, где в кадре появляются пять загадочных объектов, летящих параллельным курсом, россиянин выложил в Сеть месяц назад.
Странное явление космонавт наблюдал во время съемки полярного сияния над Антарктидой. Данные о пяти объектах были оперативно переданы руководству Роскосмоса.
В комментарии к новому ролику из космоса Иван Вагнер отметил, что "НЛО" представляют собой спутники — космические аппараты, которых становится все больше.

"И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Скоро так все небо будет в космических аппаратах", — пояснил космонавт.

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Наука и техника , Видео , Иван Вагнер , Роскосмос
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