В работе Telegram произошел сбой 

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе в России . Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии.

В России чаще всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (93%) жалуется на то, что не может подключиться к серверу, еще 6% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения.