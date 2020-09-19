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В работе Telegram произошел сбой 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
В работе Telegram произошел сбой
Фото: ТАСС
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе в России. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии.
В России чаще всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.
Большинство пользователей сервиса Downdetector (93%) жалуется на то, что не может подключиться к серверу, еще 6% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения.
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Наука и техника , Интернет
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