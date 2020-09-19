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S7 начала создание ракеты по образцу Илона Маска 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
S7 начала создание ракеты по образцу Маска
Фото: globallookpress.com
Центр разработок группы компании S7 начал создание лёгкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.

«Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что в перспективе наработки по ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса.
Ранее стало известно, что облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» планируют изменить.
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Наука и техника , Оружие , Технологии , АК S7 , РИА Новости
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