S7 начала создание ракеты по образцу Маска

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Центр разработок группы компании S7 начал создание лёгкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.

«Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что в перспективе наработки по ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса.

Ранее стало известно, что облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» планируют изменить.