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Британские студенты изобрели способ защиты городского воздуха от авто 

Мир24 и ещё 1 18 минут назад
Виноваты шины: Придуман способ защиты воздуха от авто
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Группа студентов в Великобритании изобрела способ улавливания частиц стирающихся шин — основного фактора загрязнения воздуха и воды во время движения автомобиля. За это стартап удостоился премии Джеймса Дайсона.
По данным правительства Великобритании, крошечные частицы резины из шин являются причиной почти за половины вредных выбросов твердых частиц в воздух и являются вторым по величине источником микропластичных загрязняющих веществ в океанах после одноразового пластика.

«Все сосредоточены на загрязнении воздуха двигателями и выхлопами и очень редко люди понимают, что износ шин — это огромная причина, что отчасти связано с микроскопическими размерами шинной пыли и тем фактом, что вы не видите ее постоянно», — рассказал один из четырех членов стартапа Хьюго Ричардсон агентству Reuters в Лондоне.

Отмеченное премией Дайсона решение состояло в том, чтобы улавливать частицы шин путем установки устройства, которое плотно обхватывает край шины и использует электростатику и аэродинамику вращающегося колеса для сбора частиц по мере их появления. Студенты говорят, что их прототип может собирать 60% всех частиц шин в контролируемой среде.

«Я думаю, что мы все понимаем, что чистый воздух в наших городах — это уже не проблема потока из заводских труб, а нечто, чего сразу же можно достичь с помощью инноваций и некоторого импульса от тех, кто отвечает за это», — добавил Ричардсон.

По словам Шивона Андерсона, члена программы инновационного проектирования Имперского колледжа Лондона и Королевского колледжа искусств, частицы шинной пыли слишком малы, чтобы их можно было вдыхать, но они могут вызывать различные заболевания легких, попадать в воду и пищу.
Каждый раз, когда автомобиль тормозит, разгоняется или поворачивает за угол, шины стираются, и крошечные частицы попадают в воздух, производя полмиллиона тонн частиц шин ежегодно только в Европе, согласно международному журналу экологических исследований и общественного здравоохранения.
По мере ускорения перехода к электромобилям выбросы выхлопных газов будут снижаться, но частицы шин будут продолжать загрязнять воздух и окружающую среду в целом.
Команда считает, что выбросы шин действительно могут увеличиться, поскольку электромобили становятся тяжелее из-за дополнительного веса батареи.
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Наука и техника , Экология , Джеймс Дайсон , Reuters , Великобритания
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