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Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России 

RT на русском и ещё 21 21 минуту назад
Раскрыты странности с распространением COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитирует URA.RU Ершова.

По его словам, в России не приходится говорить о второй волне коронавируса.
Он уточнил, что рост числа заболеваний связан с развитием первой волны.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.
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Наука и техника , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РАН
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