Когда в РФ смогут забыть про коронавирус?

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов сообщил, что в российском сценарии распространения коронавирусной инфекции есть странности.

По словам специалиста, в тех российских регионах, которые изначально не сильно пострадали от вируса, его распространение началось позже. При этом вирусолог полагает, что второй волны коронавируса в России может и не произойти.