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Эксперт рассказал, когда россияне начнут забывать про коронавирус 

Свободная пресса и ещё 17 32 минуты назад
Когда в РФ смогут забыть про коронавирус?
Фото: ТАСС
Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов сообщил, что в российском сценарии распространения коронавирусной инфекции есть странности.
По словам специалиста, в тех российских регионах, которые изначально не сильно пострадали от вируса, его распространение началось позже. При этом вирусолог полагает, что второй волны коронавируса в России может и не произойти.

"Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать", — цитирует эксперта Ura.ru.

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Наука и техника , РИА Ura.ru
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