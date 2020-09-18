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NASA зафиксировало на Юпитере шторм, способный поглотить Землю 

ТК «Звезда» и ещё 3 12 минут назад
На Юпитере разыгрался шторм, способный поглотить Землю
Фото: pixabay.com
Возле поверхности планеты также был снят шторм менее разрушительной силы.
Специалистам NASA удалось сделать снимок Юпитера, на котором видны два мощных бушующих у поверхности планеты шторма. Фотография была сделана при помощи телескопа Hubble.
Снимок датируется 25 августа текущего года. В этот момент Юпитер располагался в 653 миллионах километров от Земли.
На уникальных кадрах видно, как красный шторм перекрывает шторм белого цвета, который ранее, предположительно, также являлся красным. Первый из них — более сильный. Причем сила его настолько велика, что он способен поглотить всю нашу планету. Второй же в настоящее время значительно уступает по мощи первому.
Снимки были размещены в аккаунте космического агентства Соединенных Штатов в Instagram.
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Наука и техника , Роскосмос , NASA
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