Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В работе Instagram произошел сбой 

ТАСС и ещё 5 43 минуты назад
В работе Instagram произошел сбой
Фото: globallookpress.com
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в некоторых странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, в европейских странах, в Бразилии и других регионах мира. В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы.
По данным сервиса, большинство пользователей, проинформировавших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 75%), 16% не могут зайти на сайт, еще порядка 7% испытывают трудности со входном в учетную запись.
О сбое также информируют пользователи социальной сети Facebook, однако от россиян жалобы не поступали.
Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Facebook.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
ТАСС: последние новости
Сотни тысяч перелетных птиц нашли мертвыми в Нью-Мексико Сотни тысяч перелетных птиц нашли мертвыми в Нью-Мексико SpaceX отменила намеченный на 17 сентября запуск новой группировки спутников Starlink SpaceX отменила намеченный на 17 сентября запуск новой группировки спутников Starlink Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году
Наука и техника , Интернет , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сибирских кратерах увидели опасность
В сибирских кратерах увидели опасность
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
«Страшные» симптомы и уколы в живот: Скабеева рассказала о болезни
«Страшные» симптомы и уколы в живот: Скабеева рассказала о болезни
Россия «унизила» Пентагон над Балтикой
Россия «унизила» Пентагон над Балтикой
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение