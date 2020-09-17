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Ученые «натаскали» пчел на подсолнухи 

Индикатор 1 час назад
Ученые «натаскали» пчел на подсолнухи
Фото: Pixy
Аргентинские исследователи нашли способ привить пчелам предпочтения к определенным растениям. С его помощью можно серьезно увеличить урожайность определенных культур. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

«Мы показали, что пчел можно натренировать на определенный запах, чтобы они затем ориентировались на него. Самый поразительный и важный результат нашей работы состоит в том, что предпочтения к определенной культуре у них были настолько сильны, что это способствовало значительному увеличению урожайности», — рассказал ведущий автор исследования, сотрудник Университета Буэнос-Айреса Вальтер Фарина.

Чтобы вырастить пчел с предпочтениями к подсолнуху, авторы исследования сперва создали простую синтетическую пахучую смесь. У насекомых она должна была связываться с естественным ароматом этого растения. Затем ученые начали кормить пчел в улье обработанной ею пищей. Расшифровав их танцы, исследователи обнаружили, что воспоминания об аромате подсолнечника повлияли на поведение насекомых и они начали чаще приносить домой его пыльцу. Такой повышенный интерес пчел к этому цветку увеличил производство семян цветов на 29–57%.

«С помощью этой процедуры можно управлять кормодобычей у пчел и значительно повысить урожайность у растений, зависящих от опылений», — отмечает Фарина. Теперь авторы исследования планируют поработать над другими зависящими от опылителей культурами, такими как миндаль, груши и яблоки. В конечном итоге их цель — разработать ряд новых имитаторов запаха для повышения эффективности опыления и урожайности многих важных сельскохозяйственных культур.

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