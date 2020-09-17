Ученые «натаскали» пчел на подсолнухи 

«Мы показали, что пчел можно натренировать на определенный запах, чтобы они затем ориентировались на него. Самый поразительный и важный результат нашей работы состоит в том, что предпочтения к определенной культуре у них были настолько сильны, что это способствовало значительному увеличению урожайности», — рассказал ведущий автор исследования, сотрудник Университета Буэнос-Айреса Вальтер Фарина.
«С помощью этой процедуры можно управлять кормодобычей у пчел и значительно повысить урожайность у растений, зависящих от опылений», — отмечает Фарина. Теперь авторы исследования планируют поработать над другими зависящими от опылителей культурами, такими как миндаль, груши и яблоки. В конечном итоге их цель — разработать ряд новых имитаторов запаха для повышения эффективности опыления и урожайности многих важных сельскохозяйственных культур.