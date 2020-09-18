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Предсказано разрушительное повышение уровня моря 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Предсказано разрушительное повышение уровня моря
Фото: РИА Новости
Международная группа ученых доказала, что устойчивые выбросы парниковых газов могут привести к катастрофическому повышению уровня моря почти на 40 сантиметров из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere.
Специалисты из более тридцати исследовательских институтов проанализировали данные о температуре и солености океана для создания климатических моделей потери льда ледниками. Они рассмотрели два сценария: в одном человечество продолжает загрязнять окружающую среду на текущих уровнях, а в другом выбросы углерода резко сокращаются к 2100 году. Оказалось, что в худшем варианте потеря льда в Антарктиде приведет к повышению уровня моря на 30 сантиметров, а вклад Гренландии составит дополнительных 9 сантиметров.
Такой рост приведет к разрушительным последствиям во всем мире, включая усиление штормовых нагонов и учащение наводнений в регионах, где проживают сотни миллионов людей. В сценарии с более низкими выбросами повышение уровня океана составит три сантиметра в дополнении к уже неизбежному росту.
До начала XXI века ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии обычно накапливали столько же массы, сколько и теряли, поскольку сток был компенсирован свежим снегопадом. Однако за последние два десятилетия нарастающие темпы глобального потепления нарушили этот баланс. Так, в прошлом году Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда.
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Наука и техника , Наука , Экология
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