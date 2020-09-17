"Когда мы попадем на Луну, мы установим нормы… поведения на Луне", — сказал Брайденстайн. В качестве примера он отметил, что необходимые для безопасного и эффективного международного взаимодействия нормы действуют сегодня в Арктике: "мы не хотели, чтобы Арктика использовалась в военных целях, мы не хотели присутствия там ядерного оружия и мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого", — сказал он.

Глава НАСА отметил, что лунная программа США "Артемис" "крайне популярна в мире", и она поможет "установлению свода норм поведения в космосе, которые представляют американские ценности". "Когда я говорю американские ценности, речь не о чем-то, что уникально только для Америки, это то, что важно для всех нас — открытость в науке", — сказал Брайденстайн.

Он отметил, что в космосе как и в военном деле "должны быть нормы и правила, чтобы иметь возможность определить, что есть враждебное действие". "Необходимы нормы, правила и стандарты, которым нужно следовать, а за их нарушение должны быть последствия", — сказал глава НАСА.