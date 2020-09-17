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США хотят установить на Луне американские нормы поведения 

РИА Новости и ещё 2 41 минуту назад
Нормы поведения, соответствующие американским ценностям, необходимо выработать на Луне для успешного международного взаимодействия, заявил в среду в ходе видеотрансляции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) руководитель НАСА Джим Брайденстайн.

"Когда мы попадем на Луну, мы установим нормы… поведения на Луне", — сказал Брайденстайн. В качестве примера он отметил, что необходимые для безопасного и эффективного международного взаимодействия нормы действуют сегодня в Арктике: "мы не хотели, чтобы Арктика использовалась в военных целях, мы не хотели присутствия там ядерного оружия и мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого", — сказал он.

Глава НАСА отметил, что лунная программа США "Артемис" "крайне популярна в мире", и она поможет "установлению свода норм поведения в космосе, которые представляют американские ценности". "Когда я говорю американские ценности, речь не о чем-то, что уникально только для Америки, это то, что важно для всех нас — открытость в науке", — сказал Брайденстайн.
Он отметил, что в космосе как и в военном деле "должны быть нормы и правила, чтобы иметь возможность определить, что есть враждебное действие". "Необходимы нормы, правила и стандарты, которым нужно следовать, а за их нарушение должны быть последствия", — сказал глава НАСА.

"Все хотят отправиться на Луну, все хотят на Марс. Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения, чтобы в конечном итоге мы могли определить разницу между инцидентом, злонамеренным намерением и злонамеренной активностью", — сказал Брайденстайн.

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Наука и техника , Видео , CSIS , NASA , США
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