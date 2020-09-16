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Названа самая большая рыба в мире 

Популярная механика 42 минуты назад
Названа самая большая рыба в мире
Фото: Популярная механика
Ученые наконец определились с тем, какую рыбу можно назвать настоящим титаном морского царства.
То, что китовые акулы огромны, не вызывает сомнений. При средней длине взрослой особи в восемь или девять метров они выглядят настоящими гигантами по сравнению с большинством морских форм жизни. Но на протяжении почти десятилетия ученые устраивали настоящую битву полов, чтобы выяснить, кто крупнее — самки или самцы?
Согласно новому исследованию, опубликованному в среду в журнале Frontiers in Marine Science, десятилетний анализ подтвердил, что самки акул безраздельно властвуют в океане на правах самой крупной рыбы — обгоняя самцов и достигая в среднем 14 метров в длину!
Марк Микан, рыбный биолог из Австралийского института морских наук и ведущий автор новой статьи, отметил, что некоторые особи достигают в длину целых 18 метров. «Это настоящие колоссы размером с автобус на городской улице. Но несмотря на свои размеры, они растут очень, очень медленно: всего лишь около 20-30 см в год».
Именно из-за медленных темпов роста команде потребовалось в течение целого десятилетия отслеживать 54 особи, постоянно записывая и сравнивая их жизненные показатели. Команда также обнаружила, что увеличенный размер самок китовых акул может быть полезен для получения потомства. За все время исследований была задокументирована только одна беременная китовая акула, но, в отличие от большинства акул, которые носят от двух до 12 детенышей, китовая акула может родить до 300 особей!

«Если вы очень медленно растущее животное, и вам требуется 30 или более лет, чтобы достичь половой зрелости, высока вероятность того, что вы умрете раньше, чем получите возможность размножаться», — пояснил Микан.

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