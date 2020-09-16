Названа неожиданная причина крушения «Титаника»

Причиной крушения «Титаника» могли стать вспышки на Солнце, которые вызвали геомагнитную бурю, нарушив работу навигационной системы корабля, считает американский метеоролог Мила Зинкова. О северном сиянии, одном из свидетельств геомагнитной бури, сообщали сразу несколько очевидцев катастрофы. Однако не все ученые считают, что буря действительно могла на что-то повлиять.

Причиной крушения «Титаника» могли стать вспышки на Солнце, считает метеоролог Мила Зинкова из Сан-Франциско . По ее предположениям, они вызвали геомагнитную бурю, которая помешала работе навигационной системы корабля. Более подробно эта версия изложена в статье в журнале Weather.

Зинкова обратила внимание на рассказы очевидцев, в том числе членов экипажа кораблей, которые находились в том же районе, что и «Титаник». Многие из них сообщали, что в это время в небе наблюдалось северное сияние — свечение, вызванное взаимодействием атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Потоки солнечного ветра способны вызывать геомагнитные бури. Они влияют на магнитное поле Земли, наиболее мощные из бурь могут приводить к сбоям радиосвязи.

«Большинство людей, которые пишут о «Титанике», не знают, что в ночь крушения было видно северное сияние», — отмечает Зинкова.

По ее мнению, выброс заряженных частиц с Солнца, возможно, вызвал радиопомехи и повлиял на навигационные системы «Титаника», что привело к отклонению от курса.

«Даже если показания компаса изменились только на один градус, это на многое повлияло», — говорит Зинкова.

Лоуренс Бейли, выживший пассажир «Титаника», писал о свечении, которое заметил, когда судно ушло под воду. Находясь в спасательной шлюпке, он видел «слабый свет в небе впереди по правому борту», который выжившие приняли за рассвет.

«Мы не знали, сколько сейчас времени, и просто радовались, что тьма отступает, что мы можем смотреть друг другу в глаза и знать, кому еще удалось спасти, что мы не окажемся незамеченными на пути другого судна, — писал он. — Но нас постигло разочарование: мягкий свет то становился ярче, то немного затухал, а затем разгорался снова и держался несколько минут. Северное сияние, вдруг понял я. Это было именно оно».

Аналогичным образом описывал увиденное и офицер Джеймс Биссет с парохода «Карпатия», который участвовал в спасении выживших пассажиров «Титаника». Он зафиксировал данные о северном сиянии примерно за час до того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом.

«Погода была спокойная, море гладкое, штиль. Небо было чистым, сияли звезды. Луны не было, но на северном горизонте виднелось северное сияние», — свидетельствовал он.

Согласно записям Биссета, сияние сохранялось и через пять часов, когда «Карпатия» добралась до шлюпок с выжившими.

По мнению Зинковой, геомагнитная буря в ту ночь могла быть достаточно сильной, чтобы повлиять на работу навигационных систем и нарушить связь «Титаника» с другими кораблями, блокируя сигналы бедствия.

При этом она же, по всей видимости, позволила спасти пассажиров, вмешавшись в работу навигационной системы одного из лайнеров и случайно приведя его к «Титанику».

Так, пароход «Ля Прованс» вообще не получил сигнала бедствия, пароход «Маунт Темпл» его зарегистрировал, но не смог связаться с «Титаником».

Зинкова отмечает: «Карпатия» получила неверные координаты «Титаника», подавшего сигнал бедствия — они указывали на точку в 25 км от крушения. Однако ее собственный компас, похоже, тоже пострадал, что в итоге нивелировало эту ошибку и позволило добраться до выживших. Также, возможно, северное сияние стало одним из ориентиров.

Впрочем, историк Тим Мальтин, глубоко изучавший крушение «Титаника», считает эту версию притянутой за уши. Он согласен, что существует достаточно доказательств, что геомагнитная буря совпала с катастрофой, но не считает это существенным фактором трагедии.

Физик Крис Скотт из Редингского университета в Великобритании отмечает, что не стоит спускать эту версию со счетов. Пока это только гипотеза, но ее можно проверить, смоделировав ионосферу и радиосигналы, передаваемые кораблями в ночь крушения «Титаника». Хотя это и не даст гарантии, что дело было именно в колебаниях магнитного поля Земли, но позволит узнать больше о влиянии геомагнитных бурь на радиосвязь и электронику.

Также в качестве одной из возможных причин гибели «Титаника» исследователи из Университета штата Техас называли аномально близкое расположение Земли и Луны в декабре 1912 года. По их мнению, это привело к повышению уровня Мирового океана, в результате чего большое количество айсбергов, сидевших раньше на мели, оказались в свободном плавании. Один из таких айсбергов и устремился навстречу «Титанику».