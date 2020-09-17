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Голландцы изобрели грибной гроб 

+1 и ещё 5 1 час назад
Голландцы изобрели грибной гроб
Фото: +1
В Нидерландах начали выращивать грибные гробы. Исследователь из Делфтского технического университета Боб Хендрикс начал производить гробы из мицелия — корневой системы грибов. Он назвал свое изобретение Loop Cocoon.

«Производство такого гроба более чем экологичное. Здесь не используется даже электричество. Практически вся конструкция состоит из грибов. Только внизу есть специальные деревянные ручки, чтобы переносить гроб, но их можно убрать. Внутри гроба растет мох, который поможет телу разложиться еще быстрее», — передает слова Боба Хендрикса издание Dezeen.

Изобретатель уточняет, что на выращивание такого гроба уходит около двух недель. В течение этого времени грибы разрастаются до нужной формы, потом их высушивают, что замедляет их рост. А после погребения, под землей, рост мицелий возобновляется. По словам основателя стартапа, обычно процесс разложения тела в деревянном гробу занимает более десяти лет, а в грибном — тело превращается в компост уже через два года.

«Теперь человеческое тело не будет загрязнять землю, а, наоборот, удобрит ее», — считает Боб Хендрикс. Два голландских похоронных бюро уже сделали заказы на покупку пробной партии грибных гробов.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что мицелии выделяют особые ферменты и кислоты, с помощью которых происходит «переработка» разных минеральных и органических веществ. Если бы грибов не было, то вся поверхность Земли вскоре покрылась бы останками растений и животных. Благодаря грибам этого не происходит, они разлагают сложные органические соединения до простых элементов, питаются ими сами, насыщают земли и влияют на их минеральный состав.
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Наука и техника , Другое , Нидерланды
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