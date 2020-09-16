На официальном сайте компании Apple
появились цены на новые гаджеты, представленные на сентябрьской презентации.
Так, новый iPad будет стоить от 29,99 тысячи рублей. Цены на iPad Air с экраном 10,9 дюйма будут начинаться от 55,99 тысячи рублей и варьироваться в зависимости от объема памяти и возможностей подключения.
За новые "умные" часы Apple Watch Series 6 покупателям придется заплатить от 36,99 тысячи рублей. Бюджетная модель часов Apple Watch SE будет стоить от 24,99 тысячи рублей.
Традиционная презентация новинок Apple прошла 15 сентября в формате видеоконференции. Впервые с 2012 года на ней не показали новую линейку iPhone.