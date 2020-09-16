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Apple назвала цены на новые "умные" часы и iPad в России

РИА Новости
13 минут назад
На официальном сайте компании Apple появились цены на новые гаджеты, представленные на сентябрьской презентации.
Так, новый iPad будет стоить от 29,99 тысячи рублей. Цены на iPad Air с экраном 10,9 дюйма будут начинаться от 55,99 тысячи рублей и варьироваться в зависимости от объема памяти и возможностей подключения.
За новые "умные" часы Apple Watch Series 6 покупателям придется заплатить от 36,99 тысячи рублей. Бюджетная модель часов Apple Watch SE будет стоить от 24,99 тысячи рублей.
Традиционная презентация новинок Apple прошла 15 сентября в формате видеоконференции. Впервые с 2012 года на ней не показали новую линейку iPhone.
Наука и техника,Гаджеты,Видео,Apple,Россия,
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