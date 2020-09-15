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Apple выпустила дешевый безрамочный iPad 

Lenta.ru и ещё 16 44 минуты назад
Apple выпустила дешевый безрамочный iPad
Фото: Mark Makela / Reuters
Apple представила iPad восьмого поколения. Запись презентации, на которой состоялся анонс, доступна на сайте компании.
Новый iPad 8 является продолжением серии доступных планшетов американского бренда. Устройство получило 9,7-дюймовый IPS-экран с тонкими рамками и кнопкой Home, одинарную камеру на задней панели. Девайс вышел с процессором Apple A12, установленный в iPhone Xs и iPad Pro 2018.
Также Apple выпустила новое поколение iPad Air с безрамочным 11-дюймовым дисплеем. Устройство позиционируется как более дешевая версия iPad Pro. В отличие от старшей версии, у планшета нет Face ID, а биометрический сканер Touch ID совмещен с кнопкой включения и подключение по USB Type-C. Планшет будет выпускаться в пяти цветах: черный, белый, золотой, синий и зеленый. Это первое устройство компании с процессором Apple A14, который, по слухам, будет установлен и в iPhone 12.
Стоимость iPad Air составляет 600 долларов. «Обычный» iPad 8-го поколения стоит 330 долларов. Продажи начнутся в октябре 2020 года.
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Наука и техника , Apple
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