Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Математик подтвердил гипотезу Лапласа об образовании планет 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Математик подтвердил гипотезу Лапласа об образовании планет
Фото: © ALMA/ESO/NAOJ/NRAO
Американский математик показал на примере зарождающейся планетной системы у звезды HL Тельца, что теория Лапласа об образовании Солнечной системы в целом верна. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Mathematical Physics.
Более двухсот лет ученых волнует вопрос, как и когда у звезд появляются планеты. Французский математик, физик и астроном в 1796 году выдвинул гипотезу о том, что небесные облака газа и пыли вокруг новых звезд конденсируются, образуя кольца, а затем и планеты. Его теорию о протопланетных облаках вокруг звезд до сих пор разделяют большинство ученых.
Математик Майер Хуми (Mayer Humi) из Вустерского политехнического института в штате Массачусетс с помощью математических уравнений описал процесс зарождения планет в протопланетном облаке звезды HL Tauri, расположенной в 450 световых годах от нас в созвездии Тельца.
Материалом для анализа стали снимки, полученные в 2014 году комплексом радиотелескопов ALMA, расположенным в чилийской пустыне Атакама. На этих сверхчетких изображениях хорошо видно, как в промежутках между концентрическими кольцами протопланетного облака звезды зарождаются планеты.

"Мы наблюдаем множество газовых облаков во Вселенной, которые могут превратиться в очередную солнечную систему, и в некоторых из них могут существовать разные типы жизни, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова Хуми. — Основная проблема заключается в том, чтобы объяснить, как первичное облако газа развивается под действием собственной гравитации в планетную систему".

Хуми взял за основу уравнения Эйлера-Пуассона, которые описывают эволюцию газовых облаков, и сократил их с шести до трех модельных уравнений применительно к осесимметричным вращающимся газовым облакам.
Первичное газовое облако ученый рассматривал как несжимаемый, стратифицированный поток жидкости, для которого он построил математическую модель эволюции структуры плотности и колебаний в облаке в зависимости от времени.
Результаты показали, что при определенных условиях из облака пыли и газа действительно могут образоваться кольца, что подтверждает теорию Лапласа о том, что планеты Солнечной системы образовались из аналогичного облака пыли и газа, вращающегося вокруг Солнца.
Хуми представил три аналитических решения, которые демонстрируют, как такие кольца образуются и эволюционируют, порождая планеты.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Последние новости
Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Россия совершила крупнейшую атаку в Сирии
Россия совершила крупнейшую атаку в Сирии
«Зачем ноги раздвинула?»
«Зачем ноги раздвинула?»
Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие
Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение