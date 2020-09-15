Луны Урана оказались похожими на карликовые планеты 

Уран, расположенный очень далеко от Земли, не одинок. Его сопровождает свита из 27 лун. Их трудно изучать, но астрономы сделали случайное открытие, наблюдая за далекой Ураном — его луны напоминают карликовые планеты. По крайней мере, пять из них.

В ходе изучения инфракрасных изображений пяти главных спутников Урана, ученые выяснили, что их состав ближе к составу карликовых планет, таких как Плутон и Хаумеа — это скалистые объекты с ледяной коркой. При этом состав других спутников Урана меньшего размера не такой плотный.

Уран находится в 20 раз дальше от Солнца, чем Земля, и поэтому к нему было направлено не так много космических аппаратов. Точнее, недалеко от планеты пролетал только корабль NASA «Вояджер-2» в далеком 1986 году.

Но у ученых есть не только снимки «Вояджера-2». Для исследования планеты и ее спутников они используют также телескопы — наземные и орбитальные. Но луны Урана очень сложно увидеть: они совсем небольшие и отражают гораздо меньше солнечного света, чем сам Уран. Поэтому планета их затмевает.

«Луны, которые отражают в 500–7 400 меньше света, чем планета, находятся на таком маленьком расстоянии от Урана, что сливаются с ним, — говорит астроном Габор Мартон из обсерватории Конколи в Венгрии. — Только самые яркие луны, Титания и Оберон, немного выделяются».

Это делает случайное обнаружение пяти лун Урана космической обсерваторией Гершеля Европейского космического агентства удивительным. «Фактически, мы проводили наблюдения, чтобы измерить влияние очень ярких инфракрасных источников, таких как Уран, на детектор камеры, — признался астроном Ульрих Клаас из Института астрономии Макса Планка в Германии. — Мы обнаружили спутники случайно — это оказались точки в чрезвычайно ярком свете планеты».

Во время наблюдений за Ураном в период с 2010 по 2012 годы экватор планеты находился в поле зрения телескопа и был освещен Солнцем. И когда ученые вычли Уран из данных с помощью специально разработанного алгоритма, произошло нечто удивительное.

«Мы все были удивлены, когда на изображениях отчетливо появились четыре луны, и мы даже смогли обнаружить Миранду, самый маленький из пяти крупнейших спутников Урана», — говорит астроном Орс Х. Детре из Института астрономии Макса Планка.

Это позволило исследователям измерить, насколько хорошо солнечное тепло удерживается на поверхности лун, когда они уходят в тень. Оказалось, спутники неплохо сохраняют тепло и остывают относительно медленно.

Так же себя ведут карликовые планеты, такие как Плутон и Хаумеа, благодаря плотной скалистой структуре и покрытым льдом поверхностям. Это говорит о том, что Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль и Миранда одинаковы, хотя точный химический состав скал и льда еще только предстоит определить.

Находка может означать, что отправка зонда к ледяным гигантам может помочь нам узнать больше об удаленных объектах. Но… «Нам не всегда нужны сложные планетарные космические миссии, чтобы получить новое представление о Солнечной системе», — заявил астроном Хендрик Линц из Института астрономии Макса Планка.

Пять главных спутников Урана, в порядке уменьшения размера, — это Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль и Миранда. С помощью «Вояджера-2» было обнаружено, что все пять спутников имеют округлую форму, что указывает на то, что они достигли гидростатического равновесия, то есть достаточной массы, чтобы развить симметричную форму под действием собственной силы тяжести. И они, кажется, состоят из камня и льда, как и Плутон.

В этом нет ничего необычного для объектов, находящихся далеко от Солнца. Даже когда они нагреваются в лучах нашей звезды, температура их поверхности составляет от —213 до —193 градусов по Цельсию.