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Раскрыты подробности о самом дешевом iPhone 12 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты подробности о самом дешевом iPhone 12
Фото: globallookpress.com
Младшая версия смартфона серии iPhone 12 получит уменьшенный экранный вырез под Face ID. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).
Аналитик рассказал, что самая дешевая модель серии с 5,4-дюймовым дисплеем — iPhone 12 — будет иметь уменьшенный экранный вырез. Таким образом, будет увеличено полезное пространство в верхней части экрана. При этом остальные три смартфона линейки получат экраны с таким же дизайном, как и у предыдущих смартфонов Apple.
Также Мин-Чи Ко раскрыл и другие подробности о новых смартфонах американского бренда. В частности, Apple решила не увеличивать частоту отображения дисплея на флагманах до 120 герц, чтобы данная функция не снижала автономность девайсов. При этом Ко уверен, что подобная функция появится в iPhone, запланированных на 2021 год.
По словам инсайдера, в этом году Apple представит четыре флагманских смартфона — все модели получат OLED-дисплей и поддержку 5G. Согласно недавнему отчету Мин-Чи Ко, компания оснастит свои устройства поддержкой двух стандартов связи пятого поколения — высокочастотного диапазона mmWave и низкочастотного диапазона sub-6 ГГц.
Ранее Apple объявила дату ежегодной осенней презентации. Новые гаджеты и продукты компании будут представлены 15 сентября в 20:00 по Москве. Ожидается, что на мероприятии будут анонсированы новые Apple Watch и iPad, смартфоны серии iPhone 12 покажут позже.
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Наука и техника , Apple
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