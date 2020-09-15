Названы главные причины вымирания животных на Земле

Борис Соловьёв. Главная угроза биологическому разнообразию на Земле заключается в вынужденном изменении животными мест своего обитания. Об этом рассказал главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России

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Согласно докладу «Живая природа 2020» Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет численность популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся на нашей планете сократилась на 68%. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные о четырёх тысячах видов позвоночных.

По словам Соловьёва, самая заметная причина вымирания животных на планете — загрязнение окружающей среды. Однако не она является главным фактором.

Главная угроза биоразнообразию – изменение мест обитаний животных. Что это значит? Вырубили лес, где обитало множество видов, или проложили через него автотрассу, — пояснил эксперт в интервью KP.RU.

Также причинами сокращения численности популяций животных являются их эксплуатация, например, охота, рыболовство, браконьерство, а также болезни и инвазивные виды. Несомненно, угрозу биоразнообразию на Земле несёт и загрязнение окружающей среды, негативно на численности живых организмов сказывается изменение климата.

По словам эксперта, из-за глобальных изменений климата животным приходится покидать привычные места обитания, из-за чего сдвигаются сезоны размножения или миграций. Соловьёв отметил, что несмотря на то, что сейчас эта причина лишь на пятом месте, в ближайшие десятилетия она может стать очень важным фактором, влияющим на выживание животных.