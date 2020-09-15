Российский миллиардер оплатит поиски жизни на Венере

Российский миллиардер Юрий Мильнер оплатит поиски жизни в облаках Венеры. Об этом сообщил его фонд BreakThrough Initiatives.

Группа исследователей облаков ближайшей к Земле планеты будет состоять из «физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового класса», а возглавит её доктор Массачусетского технологического института Сара Сигер. Они будут искать научные обоснования возможности жизни на планете.

Учёные из США и Британии 14 сентября сообщили об обнаружении в атмосфере Венеры газа фосфина, который может свидетельствовать о наличии жизни. На планетах с твердым ядром фосфин может образовываться только в результате деятельности живых организмов.

«Роскосмосе» не посчитали убедительными доводы американских и британских учёных. Дистанционные открытия не могут считаться достоверными доказательствами жизни, заявили в госкорпорации.

Ближайшая миссия изучения Венеры — российско-американская «Венера-Д» — запланирована на конец 2020 года. Вместе с этим «Роскосмос» планирует отправить на Венеру собственную миссию, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин , назвав планету «русской».

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов», — заявил Рогозин.