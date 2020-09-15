США могут не долететь до Южного полюса Луны

Глава NASA не уверен в способности США высадиться на Южном полюсе Луны. Об этом директор агентства признался ученым, допустив, что вместо полюса астронавты могут полететь к местам прошлых посадок «Аполлонов».

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С неожиданным заявлением выступил директор NASA Джим Брайденстайн, рассказав о планах первой за 50 лет высадки американских астронавтов на Луну. Как известно, в ходе миссии «Артемида 3» в соответствии с планами президента Дональда Трампа США планируют в 2024 году осуществить пилотируемый запуск к Луне и впервые с 1972 году высадить на ней астронавтов в районе Южного полюса Луны.

В ходе этой миссии планируется недельная высадка «первой женщины и еще одного мужчины» на поверхности спутника Земли.

До последнего времени то, что посадка планируется именно в полярной области, сомнению не подвергалось — это самая неизведанная область Луны, ученые предполагают там наличие залежей воды, и именно туда в 2021 году будет запущена российская автоматическая станция «Луна-25».

Однако накануне, выступая на онлайн-конференции аналитической группы по исследованиям Луны (Lunar Exploration Analysis Group), глава NASA допустил, что полет на Южный полюс не состоится. Отвечая на вопрос, возможен ли в будущем полет астронавтов к местам прошлых посадок миссий «Аполлон», чиновник не только ответил утвердительно, но и дал понять, что этот вариант рассматривается на 2024 год.

«Для первой миссии «Артемида-3» нашей целью является достижение Южного полюса, и конечно, это самое интересное место сейчас, поскольку там есть водяной лед, нам надо его изучить, понять, как его добывать и использовать, — сказал Брайденстайн. — Но я могу представить себе, что интересным могут быть и эти места (посадок «Аполлонов»).

Если мы примем решение, что Южный полюс недосягаем для «Артемиды-3», то, возможно, мы узнаем больше, отправившись туда, где оставили наши инструменты в прошлом... Там могут ждать научные открытия, и, конечно же, само воодушевление от возврата к местам посадки «Аполлонов» будет восхитительным. Однако в настоящее время решения эти еще не приняты».

При этом, добавил чиновник, США необходимо разработать «нормы поведения» для защиты этих исторических мест от последующих экспедиций.

Южный полюс Луны был обозначен как цель первой за много лет высадки американских астронавтов в 2019 году в выступлении вице-президента США Майка Пенса на Национальном совете по космосу. «Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, мы должны выбрать наши цели уже сейчас. NASA уже известно, что Южный полюс представляет большую научную, экономическую и стратегическую ценность, и сейчас настало время решиться отправиться туда», — сказал чиновник.

Теперь же заявление Брайденстайна говорит о том, что в NASA могут отказаться от прежних планов. Посадка в районе полюсов Луны технически более сложна, чем в экваториальных или средних широтах, и ранее в районе полюсов не садились ни автоматические, ни пилотируемые миссии.

И хотя заявление Брайденстайна о возможном отказе лететь на полюс пока носит неопределенный характер, оно уже взволновало ученых, присутствовавших на конференции: на последующих сессиях они стали добиваться от представителей NASA разъяснений.

Это связано с тем, что от выбранного района зависят научные задачи, которые надо ставить перед учеными. Как раз недавно NASA обратилось к специалистам с просьбой поучаствовать в разработке научных задач, которые американские астронавты могли бы решать в ходе первой за несколько десятилетий высадки на Луне.

«На данный момент нам указано делать нашу работу, имея в виду посадку в полярной области», — заявил Рене Вебер из Космического центра Маршалла, когда его спросили о возможном переносе места посадки.

По словам представителей NASA, в ведомстве только начали выбор определенных районов.

«В этот процесс будет вовлечено научное сообщество», — уточнил Джейк Бличер, руководитель одного из подразделений NASA.

И хотя в NASA продолжают надеться на использование долгосрочного «базового лагеря» на Луне, представители агентства дали понять, что пока неизвестно, отправится ли вторая пилотируемая миссия «Артемида-4» по следам первой.

«Нам и правда надо оценить способности наших лендеров, и в какие районы они могут отправиться», — отметил Бличер, добавив, что «нет ясности» и в том, спустя сколько времени после первой миссии отправится вторая.