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Рогозин назвал Венеру сущим адом 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Рогозин назвал Венеру сущим адом
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни.

"Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие. — Прим. ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
По земным меркам на Венере действительно слишком жарко — температура на поверхности почти 500 градусов по Цельсию и давление около 100 атмосфер.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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