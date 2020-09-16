В «черную дыру» на Ямале запустили дрон

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Воронки размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте.

На полуострове Ямал российские ученые приблизились к разгадке уникального природного явления — карстовых воронок. Для детального осмотра феномена впервые на дно гигантской «черной дыры» были запущены беспилотники.

«Черные дыры» размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте в разных местах. На данный момент известно о существовании 17 таких воронок.

Благодаря исследованиям специалисты выяснили, что причиной их появления оказались полости в почве. Постепенно они наполняются газом и в какой-то момент под давлением не менее двенадцати атмосфер происходит взрыв.