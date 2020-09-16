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Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
В «черную дыру» на Ямале запустили дрон
Фото: ТК «Звезда»
Воронки размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте.
На полуострове Ямал российские ученые приблизились к разгадке уникального природного явления — карстовых воронок. Для детального осмотра феномена впервые на дно гигантской «черной дыры» были запущены беспилотники.
«Черные дыры» размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте в разных местах. На данный момент известно о существовании 17 таких воронок.
Благодаря исследованиям специалисты выяснили, что причиной их появления оказались полости в почве. Постепенно они наполняются газом и в какой-то момент под давлением не менее двенадцати атмосфер происходит взрыв.
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Наука и техника , Наука , Общество
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