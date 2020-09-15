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Российские ученые нашли внеземную жизнь 

Артём Кульша 1 час назад
Российские ученые нашли внеземную жизнь
Фото: РИА Новости
Внутри метеорита Оргей обнаружены следы внеземной жизни. Об этом ученый Алексей Розанов сообщил РИА Новости.
Розанов, как сообщал «Рамблер», — академик Российской академии наук (РАН), научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ).
Некоторое время назад он принял участие в исследовании Оргея, который упал во Франции в 1864 году. В его рамках ученые из Палеонтологического института РАН и ОИЯИ и американский академик Ричард Гувер при помощи электронных микроскопов сделали снимки окаменелых микроорганизмов, которые были обнаружены внутри метеорита, изучили их и пришли к выводу, что они могли существовать до формирования Земли.

«Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю. — Прим. ред.) — это реальное явление», — подчеркнул Розанов.

Он рассказал, что снимки хорошо интерпретируются, против них не поспоришь, но спорить все равно будут. Также ученый выразил уверенность, что снимки не поспособствуют тому, что вопрос о происхождении жизни получит ответ в ближайшее время.
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Наука и техника , Алексей Розанов , РАН , РИА Новости
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