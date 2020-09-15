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Часть съедобных грибов признали опасными 

РИА Новости и ещё 1 40 минут назад
Часть съедобных грибов признали опасными
Фото: Pixabay/silviarita
Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал радио Sputnik, что ни в коем случае нельзя собирать в лесу.
Повышенная скорость роста грибов в дождливую осеннюю погоду — это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны можно насобирать большее количество, с другой стороны, грибы быстрее "взрослеют" и становятся непригодными для еды.

"Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее", — рассказал радио Sputnik Михаил Вишневский.

Старые грибы не только теряют гастрономическую привлекательность, но и теоретически могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Но на практике такое вряд ли возможно.

"Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб", — считает биолог.

Если вы случайно все-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не "спасет", говорит Михаил Вишневский.

"Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться", — уточнил биолог в интервью радио Sputnik.

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Наука и техника , Другое , Наука , ИА Sputnik
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