«Запах нового автомобиля» оказался опасен для человека 

Любимый многими аромат салона новой машины запретят на законодательном уровне.

Характерный запах нового автомобиля, который источают салоны машин, сошедших с завода, нравится многим покупателям. Выпускаются даже ароматизаторы, призванные вернуть подержанному автомобилю знакомый аромат. Но в ближайшем будущем "запах нового автомобиля" как явление должен уйти в прошлое.

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которая с 2014 года изучает вопрос влияния запаха автомобилей на здоровье людей, в 2020 году обновила своё руководство по стандартам качества воздуха в салоне транспортных средств. Документ, получивший название "Взаимное решение 3", пока не принят официально, но уже предлагает властям различных государств ужесточить требования к материалам отделки автомобилей.

Как отмечается, тот самый "запах нового автомобиля" формируется выделяемыми пластмассами, клеями, тканями и другими материалами отделки. Основной вклад в появление аромата вносят 8 летучих органических соединений (ЛОС): ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Все эти ЛОС вредны для здоровья человека, могут вызывать аллергию и плохое самочувствие, и остаются с автомобиле на протяжении достаточно долгого периода времени, испаряясь при нагреве машины на солнце и оседая на поверхностях при охлаждении автомобиля, причём этот процесс повторяется каждый день.

В разных странах мира, включая Россию, Китай и Японию, существуют местные нормативы по предельно допустимому количеству ЛОС в воздухе в салоне автомобилей. Новый документ ЕЭК ООН, который вступит в силу с июля 2021 года, обяжет производителей транспортных средств категории M1 (пассажирские модели с количеством сидячих мест до восьми) использовать более экологичные материалы, выделяющие меньше вредных материалов. Как предполагают специалисты, такое решение если не избавит машины от "запаха нового автомобиля" полностью, то существенно снизит его интенсивность и вред для человека.