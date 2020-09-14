Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

$2 за публикацию: Instagram готовит платную функцию 

Газета.Ru 1 час назад
$2 за публикацию: Instagram готовит платную функцию
Фото: Газета.Ru
Instagram планирует взимать деньги с пользователей за добавление ссылок в публикации — это следует из патентного заявления компании, обнаруженного порталом Protocol. Если функция будет претворена в жизнь, то каждый пост с гиперссылкой обойдется автору в $2.
Instagram планирует добавить платную функцию в свой сервис, сообщает портал Protocol, изучивший одно из патентных заявлений компании.
Речь идет о добавлении гиперссылок в свои публикации.
Выглядеть это может следующим образом — когда пользователь вставляет ссылку в свой пост, появляется всплывающее окно, предлагающее ему заплатить за это $2.
Известно, что одним из самых раздражающих ограничений в Instagram на текущий момент является отсутствие возможности для большинства пользователей добавить ссылку в свою публикацию. Если аккаунт верифицирован или на него подписано по меньшей мере 10 тыс. фолловеров, то существует возможность вставить ссылку в «сториз». Для всех остальных есть несколько обходных путей, включающих подпись «ссылка в профиле» или использование коротких ссылок, например, с помощью bit.ly.
По всей видимости, Instagram решил, что удобство стоит того, чтобы за него платить, поэтому администрация захотела поэкспериментировать с данной функцией.
Стоит отметить, что отчислять сервису по $2 за каждый пост с ссылкой может быть накладно как для обычного пользователя, так и для бизнес-аккаунта. Тем не менее эта функция несомненно откроет новые возможности для рекламы товаров и услуг, а также блогов и других персональных проектов.
Первый релиз Instagram состоялся 6 октября 2010 года — приложение появилось в App Store и было доступно всем владельцам устройств на базе iOS. Спустя два года была выпущена новая версия сервиса для смартфонов Android.
9 апреля 2012 года сервис Instagram был выкуплен корпорацией Facebook за $1 млрд у его создателей Кевина Систрома и Майка Кригера.
При этом летом текущего года стало известно, что Систром и Кригер были буквально вынуждены согласиться на сделку, потому что боялись «гнева» владельца Facebook Марка Цукерберга.
Эта информация содержится во впервые обнародованной переписке от 2012 года между Систромом и инвестором Мэттом Колером. Они обсуждали, как лучше рассказать Цукербергу о своем решении касательно дальнейшей судьбы Instagram — продать сервис Facebook либо продолжать независимое существование.
Систром выразил обеспокоенность тем, что Цукерберг может «включить режим уничтожения», если владельцы компании откажутся от сделки. В своей переписке он говорит, что отказ от продажи в пользу Facebook может закончиться плачевно для компании.

«Марк ничего не делает на эмоциях, он действует исходя из правил конкуренции. Я считаю, что нам в любом случае не удастся избежать гнева Марка. Вопрос только в том, когда он нас настигнет», — писал Систром.

В сентябре 2018 года Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании, чтобы «заняться творчеством» и, предположительно, новым проектом. На текущий момент главой Instagram является приближенный Марка Цукерберга Адам Моссери.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Газета.Ru: последние новости
Ученые: рост СO2 сократил продолжительность жизни деревьев Ученые: рост СO2 сократил продолжительность жизни деревьев В Роскачестве рассказали, чем опасны SMS-сообщения с незнакомых номеров В Роскачестве рассказали, чем опасны SMS-сообщения с незнакомых номеров Китайский секретный шаттл приземлился в пустыне Китайский секретный шаттл приземлился в пустыне
Комментарии
Наука и техника , Интернет , Статьи , Марк Цукерберг , Адам Моссери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался об обвинениях по «делу Навального»
Путин высказался об обвинениях по «делу Навального»
В Минске начали строить баррикады
В Минске начали строить баррикады
«Уходи отсюда! Русская это земля!»
«Уходи отсюда! Русская это земля!»
Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор
Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение