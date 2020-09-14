$2 за публикацию: Instagram готовит платную функцию 

Instagram планирует взимать деньги с пользователей за добавление ссылок в публикации — это следует из патентного заявления компании, обнаруженного порталом Protocol. Если функция будет претворена в жизнь, то каждый пост с гиперссылкой обойдется автору в $2.

Instagram планирует добавить платную функцию в свой сервис, сообщает портал Protocol, изучивший одно из патентных заявлений компании.

Речь идет о добавлении гиперссылок в свои публикации.

Выглядеть это может следующим образом — когда пользователь вставляет ссылку в свой пост, появляется всплывающее окно, предлагающее ему заплатить за это $2.

Известно, что одним из самых раздражающих ограничений в Instagram на текущий момент является отсутствие возможности для большинства пользователей добавить ссылку в свою публикацию. Если аккаунт верифицирован или на него подписано по меньшей мере 10 тыс. фолловеров, то существует возможность вставить ссылку в «сториз». Для всех остальных есть несколько обходных путей, включающих подпись «ссылка в профиле» или использование коротких ссылок, например, с помощью bit.ly.

По всей видимости, Instagram решил, что удобство стоит того, чтобы за него платить, поэтому администрация захотела поэкспериментировать с данной функцией.

Стоит отметить, что отчислять сервису по $2 за каждый пост с ссылкой может быть накладно как для обычного пользователя, так и для бизнес-аккаунта. Тем не менее эта функция несомненно откроет новые возможности для рекламы товаров и услуг, а также блогов и других персональных проектов.

Первый релиз Instagram состоялся 6 октября 2010 года — приложение появилось в App Store и было доступно всем владельцам устройств на базе iOS. Спустя два года была выпущена новая версия сервиса для смартфонов Android.

9 апреля 2012 года сервис Instagram был выкуплен корпорацией Facebook за $1 млрд у его создателей Кевина Систрома и Майка Кригера.

При этом летом текущего года стало известно, что Систром и Кригер были буквально вынуждены согласиться на сделку, потому что боялись «гнева» владельца Facebook Марка Цукерберга

Эта информация содержится во впервые обнародованной переписке от 2012 года между Систромом и инвестором Мэттом Колером. Они обсуждали, как лучше рассказать Цукербергу о своем решении касательно дальнейшей судьбы Instagram — продать сервис Facebook либо продолжать независимое существование.

Систром выразил обеспокоенность тем, что Цукерберг может «включить режим уничтожения», если владельцы компании откажутся от сделки. В своей переписке он говорит, что отказ от продажи в пользу Facebook может закончиться плачевно для компании.

«Марк ничего не делает на эмоциях, он действует исходя из правил конкуренции. Я считаю, что нам в любом случае не удастся избежать гнева Марка. Вопрос только в том, когда он нас настигнет», — писал Систром.