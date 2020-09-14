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В России впервые выдали грант на изучение экзопланет 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В России впервые выдали грант на изучение экзопланет
Фото: РИА Новости
Министерство науки и высшего образования выделит грант коллаборации российских институтов и отдельных ученых на исследование планет в других звездных системах, рассказал РИА Новости директор Института астрономии РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Бисикало.

"Это впервые. Это грант на три года. Сейчас в программе 130-150 участников из разных институтов. Всего 18 организаций. Плюс молодежь, которая придет. То есть это попытка создать в России новое направление науки", — сказал Бисикало.

Всего на 2021-2023 годы на программу выделено 300 миллионов рублей: по 100 миллионов в год. "За эти средства можно наладить связи между организациями, создать небольшую сеть небольших телескопов, разработать новые теоретические модели", — пояснил он.
Бисикало рассказал, что сейчас тренд в мировой науке уже не поиск экзопланет, которых найдено более 4 тысяч, а на очереди — сотни тысяч. "Поиск это интересно, красиво, но в последние 10 лет акценты смещаются в сторону исследования экзопланет — исследование атмосфер с помощью наблюдений и теоретических моделей", — заметил он.
Наблюдения ведут в основном западные коллеги, обладающие специализированной техникой, а российские, учитывая сильную теоретическую школу, смогут сконцентрировать усилия на их исследовании.
Бисикало напомнил, что в России готовится к запуску в 2025 году телескоп "Спектр-УФ" (аналогичный по задачам американскому телескопу Хаббла), для которого составлен предварительный перечень научных задач, из которых треть — исследования экзопланет, поиск биомаркеров.
Проект "Теоретические и экспериментальные исследования формирования и эволюции внесолнечных планетных систем и характеристик экзопланет" был предложен Институтом космических исследований РАН в кооперации с другими институтами.
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Наука и техника , Дмитрий Бисикало , РАН , РИА Новости
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