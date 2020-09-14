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В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни 

Газета.Ru 1 час назад
В атмосфере Венеры найден признак жизни
Фото: NASA
На Венере, второй от Солнца планеты, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов. Как сообщает издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии.
Сообщается, что некоторым журналистам под эмбарго был разослан соответствующий пресс-релиз. По данным источников, осведомленных о сути открытия, фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его открытие говорит как минимум о наличии в ней сложных химических процессов, не известных ранее. Присутствие этой молекулы было выявлено при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В открытии принимали участие астрономы из Университета Манчестера, Кардиффа Массачусетского технологического института.
Из-за высокой температуры и давления у поверхности, а также химического состава атмосферы Венера большинством ученых считается непригодной для существования жизни. Фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов. При этом его объемы не могут объясняться абиотическими механизмами, в которых не участвуют живые организмы. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Astronomy.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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