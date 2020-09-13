Раскрыта загадка шестиугольных штормов Юпитера

Юпитер широко известен карнавалом хаотичных облаков и неистовых ветров. С тех пор, как космический зонд Juno прибыл на орбиту газового гиганта в 2016 году, ученые получили беспрецедентный доступ к набору данных, который помог им понять природу безумной погоды, царящей на планете.

Но вместе с ответами на старые вопросы, данные Juno породили множество новых. Ранее нам не удавалось как следует рассмотреть полюса Юпитера. Однако космический зонд стал свидетелем потрясающей картины: практически идеальные многоугольники штормов окружали колоссальный ураган в центральной части.

На северном полюсе Юпитера бушуют девять циклонов: один в центре, и восемь других, аккуратно расположившихся вокруг него. Все вращаются против часовой стрелки.

На южном полюсе к 2016 году циклонов было шесть: снова один в центре и пять вокруг него. Седьмой шторм присоединился к ним где-то в 2019 году, так что теперь на юге целых шесть вихрей шестиугольной формы, окружающих центральный шторм. Эти шторма вращаются по часовой стрелке.

С 2016 года эти огромные циклоны — сравнимые по размеру с континентальной частью Соединенных Штатов — продолжают существовать автономно, без единой попытки слияния. В новой статье ученые заявили о том, что наконец нашли причину этого загадочного явления.

Климат Юпитера не похож на климат другого газового гиганта, Сатурна, у которого на каждом из полюсов всего лишь по одному огромному шторму. Он также не похож на земной климат — на нашей планете большинство циклонов формируются в тропических широтах и ​​дрейфуют к полюсам, но рассеиваются над сушей и зонами холодного океана, прежде чем достигнут их.

Поскольку у Юпитера нет ни суши, ни холодных океанов, имеет смысл, что его штормы будут вести себя иначе, чем на Земле. Но остается вопрос — почему они не сливаются, чтобы сформировать единый циклон как на Сатурне?

Астроном Ченг Ли из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги из Калифорнийского технологического института провели численное моделирование конфигураций штормов и обнаружили набор условий, при которых те могут оставаться дискретными и стабильными в течение длительных периодов времени, не сливаясь в мегаструктуры.

«Мы обнаружили, что стабильность структуры в основном зависит от защиты — антициклонического кольца вокруг каждого циклона — но также и от ее глубины», — пишут исследователи в своей статье.

«Слишком слабое экранирование и малая глубина приводят к слиянию и потере многоугольного рисунка. Слишком сильное экранирование заставляет циклонические и антициклонические части вихрей разделяться. А вот промежуто