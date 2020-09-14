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Раскрыты планы Huawei на рынке смартфонов 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Раскрыты планы Huawei на рынке смартфонов
Фото: Reuters
Huawei намерена перевести 200 миллионов устройств на собственную операционную систему. Об этом заявил представитель компании на конференции для разработчиков, сообщает китайское издание China Daily.
Вице-президент отдела программного обеспечения Huawei Ян Хайсун (Yang Haisong) огласил планы корпорации на экспансию рынка смартфонов и прочих умных гаджетов. По его словам, Huawei планирует установить HarmonyOS на 200 миллионов устройств. При этом половина девайсов, работающих под управлением новой операционной системы, будет выпущена непосредственно Huawei, остальные 100 миллионов гаджетов предоставят сторонние производители. Доля смартфонов, которые получат новую ОС, не сообщается.
Таким образом IT-гигант планирует завоевать долю на мировом рынке ПО и потеснить производителей остальных операционных систем. Журналисты издания подчеркнули, что Huawei впервые раскрывает планы на HarmonyOS.
В сообщении говорится, что представленная год назад операционная система уже используется в телевизорах Huawei. Для продвижения HarmonyOS китайская корпорация заключила соглашения с Midea Group, Joyoung, Robam Appliances и другими производителями техники.
10 сентября Huawei анонсировала новую версию собственной операционной системы, предназначенной для смартфонов, смарт-часов, телевизоров и других девайсов. В начале 2021 года разработчики будут тестировать ОС, в конце года корпорация намерена представить первую бета-версию HarmonyOS, адаптированную для работы на смартфонах.
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Наука и техника , Гаджеты
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