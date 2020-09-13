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РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию 

РИА Новости 33 минуты назад
Британия обошла санкции в отношении России
Фото: © НПО имени Лавочкина
Россия и Великобритания решили вопрос о попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
В 2014 году после введения западных санкций стало известно о проблемах с в Россию компанией E2V из Великобритании электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории "Спектр-УФ". Причиной стало использование в аппаратуре американских деталей, подпадающих под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

"Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты", — рассказал Сачков.

Он отметил, что, согласно действующему контракту, поставка всей аппаратуры должна быть завершена в 2022 году.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космичесекому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, а также кометы.
Главный инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне.
Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля. Помимо этого, совместно с российской стороной она создает наземный научный комплекс.
Обсерваторию "Спектр-УФ" отправят в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск планируется на 2025 год.
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Наука и техника , РАН , РИА Новости , Великобритания
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